Ramo Arka Sokaklar Akıncı Son Yaz Seni Çok Bekledim'e fark attı! Zirve bakın kimin

Selim, kendisine teslim olan Akgün’ün aslında kendisini kurtarmak için böyle bir yola girdiğini öğrendiği Son Yaz'ın dün akşamki bölümü reytinglerde dibe çakıldı. Güçlü kadrosu ve hikayesine rağmen Son Yaz seyirciyi ekran başında tutamadı.