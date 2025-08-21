'Ramiz dayı' ile ünlenen Ufuk Bayraktar gözaltına alındı haraç videosu şok etti

HAFTADA 25 BİN HARAÇ İSTEDİ

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’ndaki bir restorana baskın yaparak işletmeciden haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre Bayraktar, geçtiğimiz hafta beş kişiyle birlikte restorana giderek işletme sahibine, “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Haftalık 25 bin lira vereceksin” dedi.