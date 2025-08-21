'Ramiz dayı' ile ünlenen Ufuk Bayraktar gözaltına alındı haraç videosu şok etti
Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak ün kazanan Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’nda bir restorana baskın yaparak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Ünlü oyuncunun daha önce de adli siciline yansıyan olayları bulunuyor. Emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak ün kazanan Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’nda bir restorana baskın yaparak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Ünlü oyuncunun daha önce de adli siciline yansıyan olayları bulunuyor. Emniyetteki işlemleri devam ediyor.
HAFTADA 25 BİN HARAÇ İSTEDİ
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’ndaki bir restorana baskın yaparak işletmeciden haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre Bayraktar, geçtiğimiz hafta beş kişiyle birlikte restorana giderek işletme sahibine, “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Haftalık 25 bin lira vereceksin” dedi.
HARAÇTA İNDİRİM BİLE YAPMIŞ
Restoran sahibinin ödeme yapmaması üzerine Bayraktar’ın dün tekrar mekâna geldiği ve haraç miktarını 10 bin liraya düşürdüğü öne sürüldü. Ufuk Bayraktar'ın restorantı bastığı anların videosu da ortaya çıktı. UFUK BAYRAKTAR VİDEO İÇİN TIKLAYIN
Gözaltına alındı
Bu gelişme sonrası polis ekipleri harekete geçerek oyuncuyu gözaltına aldı. 43 yaşındaki oyuncunun emniyetteki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan Bayraktar’ın ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.