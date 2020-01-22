Ramil Guliyev'in eşi Ekaterina'nın hedefi Fenerbahçe

OLİMPİYATTA ALTIN, AVRUPA'DA 2 MADALYA HEDEFİ: Ay yıldızlı formayla ilk katıldığı yarış olan Mersin'deki Akdeniz Oyunları'nda iki gümüş madalya kazandığını ifade eden Ramil Guliyev, sonrasında önemli başarılar elde ettiğini söyledi. 2019 yılının istediği gibi geçmediğini vurgulayan Ramil Guliyev, geçen sene Doha'daki ilk yarışta sıcak hava ve rahatsızlanması sonucu istediği dereceyi yapamadığını, Atletizm Dünya Şampiyonası'nda şanssızlıktan dolayı istediği başarıyı yakalayamadığını söyledi.