Ramil Guliyev'in eşi Ekaterina'nın hedefi Fenerbahçe
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev'in eşi Ekaterina Zavialova, kızlarının doğumu sonrası yeniden form tutup gelecekte Fenerbahçe Spor Kulübü formasıyla başarılar kazanmak istediğini söyledi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli atlet Ramil Guliyev, hamileliğinin son günlerini yaşayan eşi Rus atlet olimpiyat ikincisi Ekaterina Zavialova ile birlikte Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Milli atlet Ramil Guliyev, sporcu anne ve babasının yönlendirmesiyle atletizme başladığını anlattı. Jimnastik, yüzme, boks, judo, güreş ve tekvando gibi farklı branşları denedikten sonra 13 yaşında atletizm kariyerine başladığını anlatan Ramil Guliyev, çocukluğunda bilgisayar mühendisi olmayı hayal ettiğini belirtti.
"SPORCU OLMASAYDIM BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLURDUM": Spor hayatına başladığı ilk günlerde sirkte akrobatlara yardımcı olarak görev yaptığını kaydeden Ramil Guliyev, "Atletizm yapmadan önce farklı işlerde de çalışıyordum. Bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. Önemli şirketlerden teklifler aldım. Sporcu olmasaydım bilgisayar mühendisi olurdum. Sporda başarılı olunca atlet olmayı tercih ettim. Sirkte çalıştığım 2 yılda ciddi teklifler almıştım" diye konuştu.
OLİMPİYATTA ALTIN, AVRUPA'DA 2 MADALYA HEDEFİ: Ay yıldızlı formayla ilk katıldığı yarış olan Mersin'deki Akdeniz Oyunları'nda iki gümüş madalya kazandığını ifade eden Ramil Guliyev, sonrasında önemli başarılar elde ettiğini söyledi. 2019 yılının istediği gibi geçmediğini vurgulayan Ramil Guliyev, geçen sene Doha'daki ilk yarışta sıcak hava ve rahatsızlanması sonucu istediği dereceyi yapamadığını, Atletizm Dünya Şampiyonası'nda şanssızlıktan dolayı istediği başarıyı yakalayamadığını söyledi.