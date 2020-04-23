Ramazan'ın vazgeçilmezi hurmanın bilinmeyen mucize faydaları!

Vücutta kan üretimi sağlar

Hurma vücuda kan üretimi sağlar. Akciğerlerden oksijeni vücudun tüm hücrelerine taşıyan bir protein olan hemoglobin ile doludurlar. Tüm hücrelerde oluşan karbondioksiti ise hücrelerden toplayarak akciğerelere taşır ve karbondioksit nefesle dışarı atılır.