Ramazan'da uzun süre tok tutan yiyecekler neler işte 7 harika besin!
Glisemik indeksi düşük ve içeriğindeki yüksek lif oranıyla yulaf ezmesi uzun süre tok tutan yiyeceklerin en başında geliyor. Öte yandan ramazanda oruç tutan bireyler hangi besinleri tüketmeli ? İşte sizi uzun süre tok tutacak 7 besin!
Uzmanlar uzun süre tok kalmak için glisemik indeksi düşük gıdalar ve yüksek lifli besinlerin tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, daha fazla tokluk hissi veren besinler ile ilgili önerilerde bulundu. Gün boyunca fiziksel ve zihinsel faaliyetlerin peşinden koştururken değişen beslenme şekli birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğini kaydeden Kabakçı, “En önemlisi sindirim problemleridir. Bu nedenle glisemik indeksi düşük gıdalar ve yüksek lifli besinleri tercih etmeliyiz” dedi. İşte uzun süre tok tutacak 7 besin...
1- BADEM: Enerji ve besin öğesi değerleri oldukça yüksek olan badem; karbonhidrat, protein, doymamış yağ, lif, fosfor, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum, çinko, A, B, C ve E vitamini içerir. İçeriğinde bulunan yağlar tok tutar ama yenilen miktara dikkat edilmeli; ara öğünlerde 10-15 adedi yeterlidir.
2- YUMURTA: Yumurta, anne sütünden sonra en kaliteli protein. A vitamini ve bazı B vitaminleri bakımından zengin bir yiyecek olan yumurtada demir, fosfor, magnezyum, kükürt ve sodyum gibi mineraller bulunur. Yumurtanın sarısı E vitamini içerir ve yağlı yapısıyla uzun süre tok tutar. Ayrıca yapılan araştırmalar sabahları yumurta tüketen bireylerin gün içinde tüketmeyenlere oranla daha az kalori aldığını söylüyor.
3- PEYNİR: Güne doğru besinlerle başlamak oldukça önemli. Genel olarak süt ürünleri özellikle de peynir, kahvaltı için iyi bir protein kaynağı. Aynı zamanda kalsiyum fosfor ve B12 açısından da zengin. Dengeli karbonhidrat ve proteinin özelliği sayesinde sabah kahvaltılarında veya ara öğünlerde tok tutan iyi bir seçenek.