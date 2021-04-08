Ramazan'da uzun süre tok tutan yiyecekler neler işte 7 harika besin!

Uzmanlar uzun süre tok kalmak için glisemik indeksi düşük gıdalar ve yüksek lifli besinlerin tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, daha fazla tokluk hissi veren besinler ile ilgili önerilerde bulundu. Gün boyunca fiziksel ve zihinsel faaliyetlerin peşinden koştururken değişen beslenme şekli birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğini kaydeden Kabakçı, “En önemlisi sindirim problemleridir. Bu nedenle glisemik indeksi düşük gıdalar ve yüksek lifli besinleri tercih etmeliyiz” dedi. İşte uzun süre tok tutacak 7 besin...