Ramazan'da nasıl beslenmeli işte örnek menü listesi!
Diyetisyen Neslihan Aktepe bir günlük örnek ramazan menüsü tavsiyesinde de bulundu. İşte Ramazan'ı sağlıklı bir şekilde geçirmek için uygulamamız gereken liste!
Oruçluyken daha az susamak ve ödem şikayetinden kurtulmak için tuz tüketimine de özen gösterilmesi gerektiğine işaret eden Diyetisyen Neslihan Aktepe, ramazan ayı için örnek sağlıklı menü verdi."
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İftar için:
- İftariyeliklerin birisinden 1 adet seçilebilir
- Bir kase sebze çorba (kekik, karabiber ve zerdeçal ilaveli)
- Bir dilim tam buğday ekmeği veya avuç içi kadar pide
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-Salata (kıvırcık, ıspanak, yeşil soğan, turp, maydanoz, dereotu, 1/2 nar veya portakal, limon ve zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı keten tohumu ilaveli)
10-15 dakika ara verildikten sonra etli ve kırmızı kapya biberli mantar sote (etin yağı ile pişmiş)
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- Sebzeli bulgur pilavı ve bir bardak ayran (kekik ve kuru nane ilaveli)
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