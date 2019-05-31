Ramazan'da hava nasıl olacak? Sağanak yağmur bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, bazı bölgelerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
3 Haziran arife günü ile 4 Haziran bayramın ilk gününde İstanbul'da sıcak ve açık bir hava etkili olacak. 5 Haziran çarşamba günü havanın az da olsa serinlemesi bekleniyor.
6 Haziran bayramın son gününde ise gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.