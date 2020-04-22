Ramazan'da güçlü bağışıklık için sağlıklı öneriler Diyetisyen Neslihan Aktepe anlattı!
Diyetisyen Neslihan Aktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan korunmada hijyenin ve sosyal izolasyonun sağlanmasının ilk sırada yer aldığını vurgulayarak, bu süreçte güçlü bağışıklık sisteminin de önemli olduğunun altını çizdi. İşte Ramazan'ı sağlıklı geçirmek için altın değerinde öneriler!
Sosyal izolasyon nedeni ile birçok kişinin evlerinden çalışmaya başladığını ifade eden Diyetisyen Neslihan Aktepe, bu nedenle gün içinde harcanılan enerjinin alınan enerjiden az olması nedeniyle kilo artışı yaşanabileceğini söyledi.
Diyetisyen Aktepe, "Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve Kovid-19'dan korunabilmek için özellikle gece gölgesi denilen patlıcan, kırmızı biber, domates gibi sebzeler, sarımsak, soğan, turp, ıspanak, kabak, koyu yeşil yapraklı sebzeler, limon, nar, portakal, elma, ayva, muz gibi meyveler, kuru baklagiller, tam tahıllar, yoğurt, balık yağı, keten tohumu, kuru yemişler, soya ve baharatlardan özellikle kara hardal tohumu, kekik, zerdeçal, karabiber, acı pul biber tüketimi önem taşımaktadır." bilgisini verdi.
Hamur işi gıdaların kontrolsüz tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Aktepe, "Bağışıklık sistemi çok hamur işi tüketilerek korunamayacağı gibi bu yiyeceklerin sık tüketilmesi halinde diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklara da davetiye çıkarılmaktadır." uyarısında bulundu.
Sağlığın korunmasında uyku düzeni önem taşıyor
Diyetisyen Neslihan Aktepe:"Gece sahura kalkıp geç saatlerde uyuyacağımız için 'Nasıl olsa evdeyim, gündüz uyurum' düşüncesiyle uyku düzeni değiştirilmemeli. Çünkü gündüz, metabolizmanın en hızlı olduğu saatlerde uyuyor olmak daha da çok kilo aldıracaktır"
"Kilo artışı da bağışıklık siteminin zayıflamasında önemli bir faktördür. Gece uykusu vücut için çok değerlidir ancak gündüz kısa süreli bir uyku tercih edilebilir"