Ramazan'da güçlü bağışıklık için sağlıklı öneriler Diyetisyen Neslihan Aktepe anlattı!

Sağlığın korunmasında uyku düzeni önem taşıyor

Diyetisyen Neslihan Aktepe:"Gece sahura kalkıp geç saatlerde uyuyacağımız için 'Nasıl olsa evdeyim, gündüz uyurum' düşüncesiyle uyku düzeni değiştirilmemeli. Çünkü gündüz, metabolizmanın en hızlı olduğu saatlerde uyuyor olmak daha da çok kilo aldıracaktır"

"Kilo artışı da bağışıklık siteminin zayıflamasında önemli bir faktördür. Gece uykusu vücut için çok değerlidir ancak gündüz kısa süreli bir uyku tercih edilebilir"