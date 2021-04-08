Ramazan'da göz sağlığı nasıl korunur bu önerilere dikkat!

Uykusuzluk, uyku apnesi bulunan orta ve ileri yaştaki hastalarda anterior iskemik optik nöropati (yaşlanma ile ortaya çıkan kan damarlarının iltihabı) hastalığı gibi ciddi göz rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Çünkü bu durum, yetersiz kan akımı sebebiyle optik sinirde hasar oluşmasına ve böylece görme kaybına zemin hazırlayabiliyor.