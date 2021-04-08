Ramazan'da göz sağlığı nasıl korunur bu önerilere dikkat!
Ramazan ayında sahur nedeniyle yaşanan uykusuzluk göz sorunlarını tetikleyebiliyor. Uzmanlardan ramazanda göz rahatsızlıklarınızın tetiklenmemesi için öneriler var...
Düzensiz uykunun vücut sistemini olumsuz yönde etkilediği, baş ağrısı, mide rahatsızlığı, yorgunluk, dikkatsizlik gibi sorunlara yol açtığı herkesin bildiği bir gerçek. Fakat uzun süreli uykusuzluğun göz hastalıklarına neden olabileceğinden birçok kişi habersiz.
Uykusuzluk, uyku apnesi bulunan orta ve ileri yaştaki hastalarda anterior iskemik optik nöropati (yaşlanma ile ortaya çıkan kan damarlarının iltihabı) hastalığı gibi ciddi göz rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Çünkü bu durum, yetersiz kan akımı sebebiyle optik sinirde hasar oluşmasına ve böylece görme kaybına zemin hazırlayabiliyor.
BU ÖNERİLERE DİKKAT!
*Sağlıklı yetişkinler, günlük 6-8 saatlik bir uykuya ihtiyaç duyar. Bu nedenle Ramazan süresince uykusuz kalmamak için uyku saati öne çekilmelidir. Çünkü sahur vaktine kadar uyku ihtiyacının bir kısmının karşılanması gerekir.
*Uyku öncesi cep telefonu, bilgisayar ve televizyon gibi radyasyon kaynağı olan teknolojik aletlerden uzak durulmalı, gürültülü ortamlarda bulunulmamaya özen gösterilmelidir.