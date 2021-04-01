Ramazan'da beslenme nasıl olmalı oruç tutarken bunlara dikkat!

Ramazan'daki beslenme türüne uyum sağlayın

Oruca sayılı günler kaldığını söyleyen Çom, vatandaşlara rahat bir Ramazan için tavsiyeler verdi. Ramazan'da yemek ve beslenme alışkanlığının hızla değiştiğini kaydeden Çom, "Ramazan'a özgü farklı bir yemek kültürümüz olduğundan, çok çeşitle donatılmış, ağır - yağlı yemeklerden oluşan iftar sofraları kuruluyor. Bir insan, tüketmesi gerekenden iki üç kat fazla yemek tüketebiliyor. Bunun insan metabolizması üzerinde zarara yol açmaması için yavaş yavaş Ramazan'daki beslenme türüne adapte olmak gerekir" dedi.