Ramazan'da beslenme nasıl olmalı oruç tutarken bunlara dikkat!
11 ayın sultanı Ramazan yaklaşırken sağlıklı bir şekilde oruç tutmak için beslenmenizde dikkat etmeniz gereken noktalar var. İşte uzmanlara göre Ramazan'da sağlıklı beslenme önerileri!
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seraceddin Çom, daha kolay bir şekilde oruç tutmak isteyenlerin, şimdiden porsiyonları azaltıp, öğün sayısını artırarak kendilerini Ramazan'a hazırlaması gerektiğini söyledi.
Ramazan'daki beslenme türüne uyum sağlayın
Oruca sayılı günler kaldığını söyleyen Çom, vatandaşlara rahat bir Ramazan için tavsiyeler verdi. Ramazan'da yemek ve beslenme alışkanlığının hızla değiştiğini kaydeden Çom, "Ramazan'a özgü farklı bir yemek kültürümüz olduğundan, çok çeşitle donatılmış, ağır - yağlı yemeklerden oluşan iftar sofraları kuruluyor. Bir insan, tüketmesi gerekenden iki üç kat fazla yemek tüketebiliyor. Bunun insan metabolizması üzerinde zarara yol açmaması için yavaş yavaş Ramazan'daki beslenme türüne adapte olmak gerekir" dedi.
Açlık hissine vücudunuzu alıştırın
Bu amaçla şimdiden porsiyonların azaltılarak, öğün sayısının artırılması gerektiğini belirten Çom, "Az yiyecek ile vücut, açlık hissinin giderilmesine alıştırılmalı. Gece yatmadan önce yemeği bırakmak; sulu yiyecek ve meyveler ile mönüyü zenginleştirmek gerek. Böylece, Ramazan’da birden bire günde 2 öğüne düşüp, ağır yiyecekler ile rahatsız olmazlar” dedi.
Çom'un Ramazan boyunca beslenme önerileri şöyle:
Şeker, tansiyon, kalp rahatsızlıkları olanlar, oruç öncesi doktora başvurmalı.