Ramazan'a özel kolay su böreği tarifi

Su Böreği Yapılışı

1. Unu eleyin ve büyük bir kaba alın. Tuzu ekleyin. Unun ortasını elinizle havuz gibi açın. Yumurtayı katıp, kenarlardan başlayarak un ve yumurtayı birbirine yedirerek yoğurun.

2. Hamurun toparlanması için yavaş yaşa suyu ekleyin. Toparlanan hamuru, mutfak tezgâhınızın üzerine alın. Uzun bir süre iyice özleşene kadar hamuru yoğurmaya devam edin ve en az 1,5 saat hamurun üzerine bir bez örtün ve bekletin.