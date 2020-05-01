Ramazan'a özel kolay su böreği tarifi
Mutfağımızın olmazsa olmazları, tadına doyamadığımız börekler, iftar sofralarına da sahur sofralarına da çok yakışıyor. Siz de iftarda ya da sahurda sofraya koymak için nefis bir börek tarifi arıyorsanız, su böreği tarifimizi deneyin...
Su böreği tarifi zor olsa da ramazanda sofralarda sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Eğer iftara canınız su böreği istiyorsa ramazana özel kolay su böreği tarifi tam size göre. Su böreği malzemeleri arasında yumurta, un, tereyağı, su ve tuz yer alıyor. İster peynirli ister kıymalı yapabileceğiniz bu geleneksel lezzet yapılırken yoran yerken mutlu eden bir tattır. Hemen kafanız karışmasın. Çünkü evde kolayca yapabileceğiniz adım adım kolay su böreği tarifi hazırladık. İşte ramazana özel kolay su böreğinin yapılışı ve malzemeleri…
Su Böreği Tarifi İçin Malzemeler
Hamuru için:
4 tane yumurta
5 su bardağı un
1 çay bardağı su
200 gram eritilmiş tereyağı
Yarım tatlı kaşığı tuz
Haşlamak için:
1,5 litre sıcak su
1/2 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir dilim limon
İç harcı için:
Beyaz peynir
1 demet maydanoz
Su Böreği Yapılışı
1. Unu eleyin ve büyük bir kaba alın. Tuzu ekleyin. Unun ortasını elinizle havuz gibi açın. Yumurtayı katıp, kenarlardan başlayarak un ve yumurtayı birbirine yedirerek yoğurun.
2. Hamurun toparlanması için yavaş yaşa suyu ekleyin. Toparlanan hamuru, mutfak tezgâhınızın üzerine alın. Uzun bir süre iyice özleşene kadar hamuru yoğurmaya devam edin ve en az 1,5 saat hamurun üzerine bir bez örtün ve bekletin.
3. Hazırladığınız hamuru 10 eşit parçaya ayırın ve üzerini kurumaması için bir bezle kapatın. Hamur açacağınız yeri unlayın. Hamur bezelerini oklava yardımıyla incecik açın. Yufkaların ince olması önemli. Her yufkayı bir bez üzerine serin.