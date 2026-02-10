Ramazan yardımı başvurusu nasıl yapılır? Nereye başvurulur?
Dar gelirli ailelere yönelik sağlanan nakdi yardım, gıda kolisi ve sosyal destekler, 2026 Ramazan ayı öncesinde yeniden araştırılmaya başlandı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde Ramazan yardımı başvurusu yer alıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediyeler, vakıflar ve sosyal yardımlaşma kurumları tarafından yapılan Ramazan yardımı başvuru süreçleri netleşmeye başladı.
Ramazan yardımı almak isteyenler, e-Devlet, belediyeler ve yardım dernekleri üzerinden başvuru yapabiliyor. Peki, Ramazan yardımı başvurusu nasıl yapılır? Ramazan yardımı için nereye başvurulur? İşte 2026 Ramazan yardımı e-Devlet, belediye başvuru detayları...
Ramazan yardımı başvurusu nasıl yapılır?
2026 Ramazan yardımı başvuruları, farklı kurumlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuruların büyük bölümü e-Devlet sistemi aracılığıyla online olarak alınırken, bazı yardımlar için şahsen başvuru da gerekiyor.
Başlıca başvuru yöntemleri şu şekilde:
e-Devlet (www.turkiye.gov.tr)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı sosyal yardım programları için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV)
İkamet edilen ilçedeki SYDV’ye kimlik belgesiyle başvuru yapılabiliyor.
Belediyeler
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Ramazan kolisi ve nakdi destekler için ayrı başvuru sistemleri açabiliyor.