Ramazan şerbeti nasıl yapılır iftarlık lezzet!
İftar sofralarınıza hem doğal hem de hafif bir Ramazan lezzeti katmak ister misiniz? İşte bu susatmayan iftarlık ve sahurluk lezzeti denemenin tam zamanı!
Çok şeker yüklemesi yapmadan gönül rahatlığıyla içebileceğimiz doğal bir içecek olan Ramazan şerbeti için işte malzemeler ve yapılış aşaması!
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Malzemeler
6 su bardağı su
3/4 su bardağı toz şeker
1 su bardağı vişne
10 adet kurutulmuş erik
1 su bardağı kuru üzüm
5 gram taze zencefil
1 adet çubuk tarçın
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Derin bir tencereye su doldurun. Bu suda, kabuklarını soyduğunuz taze kök zencefil, karanfil ve çubuk tarçın ilavesiyle kaynatın.
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Kaynamaya başladıktan sonra, toz şekeri atıp karıştırın. Ardından saplarını ayıkladığınız kuru üzüm ve erikleri ekleyin. Kaynatma süresi 5 dakikayı geçmesin.
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