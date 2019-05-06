Ramazan orucuna başlamayan tek İslam ülkesi Pakistan oldu!
Pakistan, Ramazan orucuna bir gün geç başlayacağını duyurdu. Pakistan Hilal Komitesi Başkanı Müftü Münibürrahman, Pakistan’da Ramazan’ın 7 Mayıs’ta başlayacağını açıkladı.
Pakistan, Ramazan orucuna bir gün geç başlayacağını duyurdu. Pakistan Hilal Komitesi Başkanı Müftü Münibürrahman, Pakistan’da Ramazan’ın 7 Mayıs’ta başlayacağını açıkladı. Açıklamaya rağmen sokaklara tezgahlar kuruldu, halka atıştırmalıklar ve tatlılar dağıtıldı.
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Vatandaşların ise Ramazan alışverişine hız kesmeden devam ettiği gözlendi. Karaçi şehrinde bu yıl Memun Camii iftar organizasyonlarının merkezi seçildi. Camide Ramazan boyunca ücretsiz iftar ve sahur organizasyonu yapılacağı açıklandı.
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