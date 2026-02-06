Ramazan kolisi fiyatları yükseldi! Vatandaş çareyi hediye çeklerinde buldu

Koli hazırlığında bulunan perakendeci firmalara hassasiyet göstermeleri tavsiyesinde bulunan Kartal, "Koli hazırlatan hayırseverlere ise satın aldıkları kolilerin içerisindeki gıda maddelerinin son kullanma tarihlerine, ürün kalitesine, içeriklerine ve gramajlarına dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz" uyarısı yaptı.

"Alışveriş zamanlaması iftar ve sahur saatlerine göre şekilleniyor"

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu da ramazan döneminde yardım kolileri ve hediye kartlarının gıda perakendesi açısından her yıl olduğu gibi bu yıl da belirli bir hareketlilik yarattığını, sektör genelinde ramazan ayına yönelik beklentilerinin yüksek hacimden ziyade dengeli bir seyir yönünde olduğunu söyledi.

Ramazan ayında tüketim alışkanlıklarında belirgin değişimler yaşandığına değinen Özpamukçu, "Alışveriş sepetlerinde temel gıda ürünleri öne çıkarken, alışveriş zamanlaması iftar ve sahur saatlerine göre şekilleniyor. Tüketiciler, tek seferde yüksek tutarlı alışverişler yerine daha planlı ve daha sık alışveriş yapmayı tercih ediyor. Ramazanda temel gıda, bakliyat, et, unlu mamuller, hurma, içecekler gibi kategorilerde talep artışı yaşanıyor. Gıda perakendecileri bu talep artışını öngörerek hazırlıklarını tamamlamış durumda" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayında artan tüketimin gıda kaybına, israfa dönüşmemesi büyük önem taşıyor"

Özpamukçu, dijitalleşme ve değişen tüketici beklentilerinin ramazan perakendeciliğini de dönüştürdüğünü aktararak, "Online alışveriş, hızlı teslimat ve dijital kampanyalar, bu dönemde daha belirleyici hale geliyor. Tüketiciler, zamandan tasarruf sağlayan ve planlamayı kolaylaştıran çözümlere yöneliyor" diye konuştu.

Bu dönemde hayata geçirilen kampanyalar, sabit fiyat uygulamaları ve ramazan kolilerinin sektörün tüketiciyi koruma refleksinin somut göstergeleri olduğuna işaret eden Özpamukçu, şunları kaydetti: