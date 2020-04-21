Ramazan için ek tedbirler artacak mı? Ömer Çelik açıklama yapıyor

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik koronavirüse ilişkin alınacak yeni tedbirlere ilişkin açıklama yapıyor

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulunuyor. İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları

Korona salgını ile beraber bütün bu konuların tartışıldığını görüyoruz. AB ülkelerinin önemli üyelerinden İtalya, İspanya AB'nin yardım etmediği söyledi. En çarpıcı olanı da AB ülkeleri arasında birlerinin maskeleri el koyduğunu gördük. Salgınlar her zaman devletler arası ilişkileri etkilemiştir. Türkiye'nin bu tabloda ortaya koyduğu durum sonrasında tartışılacaktır.

Hiçbir ülke kendisini bu salgınlardan koruyamaz

Bugün artık küreselleşmeden bahsedilince sağlık konusunu bahsedilecektir. Birimiz hepimiz için düşüncesi işlemiyorsa hiçbir ülke kendisini bu salgınlardan koruyamaz. Bu salgının ortaya çıkışı tek bir konu üzerinden ele alınmayacak. Her şey politikanın ana gündem maddesi olacak. Bu salgın vesilesiyle insanların öldüğünü hatırlayacağız ama kaç tane insan açlıktan ölüyor, su kaybından ölüyor. Dünya artık bundan sonra temel insanı konuları ele alacak.

Yaşlı hastalara bakmıyorlar

Ülkemiz bu salgına diğer ülkelerden daha tedbirli yakalanmıştır. Sağlık konusundaki altyapımızın gücü, bakanlıklarımızın yaptığı hazırlıklar bu virüsle kapsamlı mücadele ettiğimizi gösteriyor. Demokratik dönüşüm milletin her krizde bağışıklığın oluştuğunu göstermektedir. Geçen bir ülkede alınan kararda, 80 yaşının üstündeki bir kronik hastaya bakmıyor, 60 yaşın üstündeyse bakmıyorlar.

Başakşehir Şehir Hastanesi bizi daha güçlü hale geçirecektir

Milletimizin bağışıklığını nasıl güçlü hale getirdiğini göstermektedir. Salgının her çıkardığı komplikasyona karşı anında güçlü bir şekilde ortaya konuluyor. Milletimizin desteği sayesinde bu tablo ortaya çıkıyor. Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete alınmış olması salgına karşı bizi daha güçlü hale geçirecektir. Bu hastaneler kalıcı olacaktır.

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