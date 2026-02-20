BIST 13.798
Ramazan gelince mesaj yağmuru oldu! Esra Ezmeci'ye gelen 'cinsellik' sorusu sosyal medyayı çalkaladı

Sunucu ve psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada yanıtladığı sorularla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isme bu kez Ramazan ayında karı kocaların birlikteliğiyle ilgili bir soru yöneltildi. Ezmeci, soruya verdiği yanıt kısa süre içinde viral oldu...

Esra Ezmeci, sosyal medyada takipçilerinden gelen sorularla ve verdiği yanıtlarla sık sık gündeme geliyor. Ezmeci, ramazanın başlamasıyla birlikte soru yağmuruna tutuldu. Takipçisinden gelen “karı koca birlikteliği” sorusu ve Ezmeci'nin verdiği yanıt sosyal medyada olay oldu...

Sunucu, Yazar ve Psikolog Esra Ezmeci, Beyaz Tv ekranlarında yaptığı programın yanı sıra sosyal medya üzerinden yanıtladığı sorularla da gündeme geliyor.

Takipçilerinin özel yaşamına dair sorularını açık açık yanıtlayan Ezmeci'ye bu defa 'Kocam ramazanda cinsellik yasak yanıma da yatma dedi, kendini kapatmış ne yapmalıyım?' diye bir soru yöneltildi.

Ezmeci; 'Ramazanda iftardan sonra da bir şey yaşanmayacak mı? Siz böyle mi yapıyorsunuz? gibi sorular geliyor' diyerek soruya şöyle yanıt verdi:

