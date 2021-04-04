Ramazan diyeti listesi oruç tutarken zayıflamak mümkün!
Ramazanda bir yandan oruç tutup bir yandan da formda ve sağlıklı kalmak isterseniz bu Ramazan diyeti tam size göre! Öyleyse gelin, ramazan diyeti nedir, nasıl yapılır, hep beraber öğrenelim.
Sahur:
Açık çay (şekersiz)
1 adet haşlanmış yumurta ve
3 dilim peynir
3-4 dilim ekmek
2 ceviz
Domates, salatalık
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İftar
1-2 hurma
1 kepçe çorba
10-20 dakika sonra:
1. seçenek – 5 yemek kaşığı sebze yemeği ve 1 büyük kâse cacık, 2 dilim
ekmek, salata;
Not: ekmeğiniz tam buğday, çavdar veya kepekli olsun
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2. seçenek – 5 yemek kaşığı zeytinyağlı ve sebze yemeği, yoğurtlu salata, 2
ufak dilim pide, salata;
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3. seçenek – 3 adet ızgara köfte veya ızgara tavuk, közlenmiş sebze salatası, 1
su bardağı ayran, 2 dilim ekmek, salata.
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