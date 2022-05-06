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Ramazan bitti kırmızı ete yeniden zam yağmuru başlıyor

Ramazan bitti kırmızı ete yeniden zam yağmuru başlıyor

Kırmızı ete 7 lira daha zam geliyor. Ramazan ayında ucuz et satışı için zam yapılmayacağının açıklanmasının ardından yeni zam açıklaması geldi.

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Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, kırmızı et fiyatlarına pazartesi günü 7 TL daha zam geleceğini söyledi. Cumhuriyet'ten Seda Altuğ'a konuşan Solakoğlu, "Biz bu zammı mayıs ayı içerisinde bekliyorduk ama erken oldu" dedi. Solakoğlu, "Zamlar devam edecektir. Temmuz ayına kadar yüzde 25 zam bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

1 Mayıs'ta yapılan yeni zamla, dana kuşbaşının kilosu 109 TL'ye ulaşırken 9 Mayıs tarihi itibarıyla yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 7-9 TL civarı zam yansıyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayına günler kala yaptığı açıklamada, "Ramazan geldi, ramazanımızda da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumu’nda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim" demişti. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından kırmızı ete yüzde 10 zam gelmişti.

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