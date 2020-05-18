Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı kaç gün? Erdoğan açıklıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı kararı da ele alındı. Erdoğan alınan yeni tedbirleri açıklıyor...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün dijital kabineye sekizinci kez başkanlık etti. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başlamıştı. Toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapıldı

Yapılan görüşmede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alındı.

4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor;

Mübarek günlerde bile kan akıtmaktan çekinmeyen teröristler mevlam kahretsin diyorum. İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Grubuna PKK'lıların yaptığı saldırı, Adana'da CHP'lilerin yaptığı saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir.

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