Yoğun bakımda hasta başına 29 bin lira

Covid-19 Pandemisi İlk Yıl Değerlendirmesi başlıklı rapora göre koronavirüs için devlet tarafından ayakta tedavi edilen hasta başına 411 TL, yatan hasta için 15 bin 424 TL ve yoğun bakım hastası başına 29 bin 332 TL harcama yapıldı.