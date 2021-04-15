Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı geliyor! Seyahatler de yasaklanacak
TÜRKİYE 60 bini aşan günlük vaka sayısı sonrası 2 haftalık kısmi kapanmaya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "eğer vakalar düşmezse yeni tedbirler gelir" uyarısı yapmıştı. O tedbirlerin ne olacağı belli oldu. İşte Ramazan Bayramı için kapıda bekleyen yeni yasaklar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yapılan Kabine toplantısının ardından yeni koronavirüs yasaklarını açıkladı. Erdoğan yapılanın '2 haftalık kısmi kapanma' olduğunun altını çizip, "eğer vaka sayıları beklenilen seviyeye inmezse yeni yasaklar"ın gelceği uyarısı yaptı. Erdoğan'ın bahsettiği yeni yasakların ne olabileceği tartışılırken, vaka sayıları da yükselmeye devam ediyor.
Günlük vaka sayısı 62 bini geçti
Türkiye'de dün 310 bin 420 Covid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti. Günlük vakaların 60 bini geçmesi üzerine kısmi kapanmaya gidildi. Ancak şimdi masada kritik Ramazan bayramı kararı var.
Yoğun bakımda hasta başına 29 bin lira
Covid-19 Pandemisi İlk Yıl Değerlendirmesi başlıklı rapora göre koronavirüs için devlet tarafından ayakta tedavi edilen hasta başına 411 TL, yatan hasta için 15 bin 424 TL ve yoğun bakım hastası başına 29 bin 332 TL harcama yapıldı.
Bilim Kurulu üyesi gelecek yasakları açıkladı
Bilimi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 2 haftalık kısmi kapanma sürecinde öncelikli hedefin vaka sayısını 50 binin altına düşürmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan vakalar 50 binin altına düşmezse alınacak yeni tedbirleri şöyle sıraladı: