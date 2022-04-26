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Ramazan Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar üretsiz! Resmi Gazete'te yayınlandı

Ramazan Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar üretsiz! Resmi Gazete'te yayınlandı

Ramazan Bayramı nedeniyle otoyol, köprü ve toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre kamuya ait köprü ve otoyollar ücretsiz olurken, yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyallar ise ücretli olacak...

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Ramazan Bayramı nedeniyle otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayrıca, ücretsiz geçişler yap-işlet-devret projelerini kapsamayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre,

Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ücretsiz
30 Mayıs saat 00.00’de 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale ve Osmangazi ücretli
Ücretsiz geçişler 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projelerini kapsamayacak.

Başkentray, Marmaray ve İZBAN 3 gün ücretsiz
Kararda ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetlerinin 2-4 Mayıs arasında ücretsiz olacağı belirtildi.

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