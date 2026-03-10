Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Ramazan bayramı hangi gün başlıyor? Arefe günü tatil olacak mı? İşte ayrıntılar...
Müslüman alemi Ramazan ayında oruç tutma ibadetini yerine getiriyor. Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kaldı. Ramazan ayı, bayram ile kutlanacak.
Bu kapsamda Ramazan Bayramı’nın ne zaman olacağı merak konusu. Bayramın kaç gün süreceği, ne zaman başlayacağı arama motorlarında araştırılıyor. Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor? Arefe günü ne zaman? İşte ayrıntılar...
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 2026 Mart ayına denk geliyor. Bu doğrultuda arefe günü 19 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek. Hemen ardından ise bayramın ilk günü kutlanacak.
İşte Ramazan Bayramı günleri:
Ramazan Bayramı 1. Gün- 20 Mart 2026
Ramazan Bayramı 2. Gün- 21 Mart 2026
Ramazan Bayramı 3. Gün- 22 Mart 2026
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı arefe günü, saat 13.00’dan itibaren resmi tatil olarak geçiyor. Buna göre Ramazan Bayramı tatili toplamda 3,5 gün olacak.