Ramazan Bayramı tatili 9 gün oluyor! Maske yasağı kalkıyor! Kabine toplandı Erdoğan açıklıyor

Milyonlarca memur başta olmak üzere çalışanların ve turizmcilerin dört gözle beklediği bayram tatili 9 gün olacak mı sorusu bugün cevabını buluyor. Beştepe'deki kritik Kabine Toplantısı saat 17:00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın "Bayramı bayram gibi kutlayacağız, eski günlerimize döneceğiz" sözleri de bugün kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun da kaldırılacağının ilk işareti oldu.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Saat 17:00'de başlayan toplantı gündeminde kritik konular var. Putin-Zelenski zirvesi için yürütülen diplomatik çabaların değerlendirileceği toplantıda, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusuna cevap verilecek. Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun da bugün kaldırılması bekleniyor.

9 günlük bayram tatili haberi geliyor

Kabine toplantısından Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması kararının çıkması bekleniyor. 2 Mayıs Pazartesi başlayacak bayram tatili, 4 Mayıs Çarşamba bitecek. Kabine toplantısında 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de tatil ilan edilmesi değerlendirilecek. Bu yönde bir karar alınırsa memurlar dokuz gün tatil yapacak. Turizm sektörünün canlandırılabilmesi için tatilin 9 güne çıkarılacağı ifade ediliyor.

Maske hayatımızdan tamamen çıkıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Adıyaman'da maske takmayıp, vatandaşlarla tokalaşması, öğrencilerle yanak yanağa fotoğraf çektirmesi dikkat çekti. Bakan Koca, "Bayramı bayram gibi kutlayacağız. Eski günlerimize döneceğiz. Kısıtlamanın daha çok olmadığı döneme inşallah geçiyoruz" dedi. Bakan Koca'nın bu sözleri, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısından kapalı alanlarda, okullarda, uçak, otobüs, tren ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunun kaldırılacağının ilk işareti olarak gösterildi.

Ukrayna savaşı ve müzakereler...

İstanbul sürecinin Putin-Zelenskiy zirvesine taşınması için yürütülen diplomatik çabalar değerlendirilecek. Ukrayna'daki Türk ticaret gemilerinin durumu ve bölgeye yönelik insani yardımlar gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşme hakkında kurulu bilgilendirip gelecek günlerin planlaması yapılacak.

Ekonomide gündem enflasyon ve pahalılık

Toplantıda, fahiş fiyatların önüne geçilmesi, halkın alım gücünün yükseltilmesi, gıda fiyatlarında fırsatçılık yapanlar ile stokçulara karşı önlemlerin daha da sertleştirilmesi konuları masaya yatırılacak. Ayrıca istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılmasına ilişkin ekonomi kararları da toplantının gündeminde olacak.

Terörle mücadelede son durum

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Pençe-Kilit operasyonundaki son durum ile ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Vaka sayılarındaki düşüş sonrası maske yasağı

Koronavirüs vaka sayıları ve vefat sayılarındaki düşüş de kabinede değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ertelenen Bilim Kurulu'nu Kabine öncesi toplayabileceği belirtiliyor. Bu durumda okular başta olmak üzere kapalı alanlar ve seyahatlerdeki maske yasağının kaldırılabileceği ifade ediliyor.