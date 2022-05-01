Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler doldu dualarla anılıyorlar
Şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklere gelerek kabirleri ziyaret edip dualar okudu. Şehitlerinin kabirlerini ziyaret eden aileler, mezarları temizleyip çiçekleri suladı, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı aileler ise gelen diğer ailelere çikolata ikram etti.
Sivas, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Kırşehir'de Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Daha sonra Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve il protokolü, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.
Kırşehir
Kırşehir'de Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne gelen aileler, gözyaşı dökerek Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Bazı şehit anneleri evlatlarının mezarlarını düzenledi. Din görevlisinin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, şehitler için dua okudu.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, il protokolü ile şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua okudu, karanfil bıraktı, ailelerin bayramını kutladı.
Ziyarete, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ile diğer yetkililer de katıldı.
Kayseri
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nce Kartal Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Törende, şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında dua edip, gözyaşı döktü, çocuklarının mezarlarını temizleyip, çiçeklere su verdi.
Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz katıldı.
Duanın ardından şehit mezarlıklarına karanfil bırakıldı.