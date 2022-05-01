Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler doldu dualarla anılıyorlar

Sivas, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Kırşehir'de Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne gelen şehit aileleri, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Daha sonra Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve il protokolü, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.