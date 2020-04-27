Ramazan ayını sağlıklı ve enerjik geçirmek isteyenler için öneriler

Süt, yumurta, az tuzlu ya da tuzsuz peynir, salatalık, domates, yeşillik, ceviz-fındık-badem gibi kuruyemişler ve bir iki dilim tam buğday ekmeğinden oluşan hafif bir kahvaltı ya da çorba, ayran, şekersiz ya da az şekerle yapılmış kompostolar sahurda tercih edilebilir. Sahurda kızartılmış besinlerin tüketiminden kaçınılmalı ve yemek yedikten hemen sonra yatılmamalıdır.