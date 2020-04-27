Ramazan ayını sağlıklı ve enerjik geçirmek isteyenler için öneriler
Ramazanda uzun süreli açlık sonrası geç saatte yenen ağır iftar yemeği, yeterince sıvı alınmaması, düşen kan şekerinin etkisi ile günlük tatlı tüketiminin artması gibi etkenler sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Dyt. Psk. M. Berrin Ak, özellikle salgın sebebiyle evde kalındığı bu günlerde sağlığın sürdürülebilmesi ve bağışıklığın güçlü kalabilmesi için iftardan sahura kadar besinlerin çeşitli, dengeli ve doğru bir şekilde alınması gerektiğine dikkat çekiyor.
Sahura kalkmadan oruç tutmanın gün içinde kan şekeri düşmesine ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olacağını ve oruç tutanların sahura kalkmasının sağlık açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Berrin Ak, sahurun imsak vaktine yakın bir zamanda yapılmasını ve sahurda kolay hazmedilebilen, protein içeriği yüksek besinlerin tüketilmesinin önemini vurguladı.
“Acılı, baharatlı ürünler mide bulantısına neden olabilir”
Sahurda; salam, sosis, sucuk ve pastırma gibi şarküteri ürünleri, kızartma, kavurma gibi acılı, baharatlı, yağ oranı yüksek gıdalar ve unlu, şekerli, tuzlu besinler gün gün boyu mide bulantısı yaşanmasına neden olabilir.
Süt, yumurta, az tuzlu ya da tuzsuz peynir, salatalık, domates, yeşillik, ceviz-fındık-badem gibi kuruyemişler ve bir iki dilim tam buğday ekmeğinden oluşan hafif bir kahvaltı ya da çorba, ayran, şekersiz ya da az şekerle yapılmış kompostolar sahurda tercih edilebilir. Sahurda kızartılmış besinlerin tüketiminden kaçınılmalı ve yemek yedikten hemen sonra yatılmamalıdır.
“Ana yemeğe 10-15 dakika sonra geçin”
İftar sonrasında hazımsızlık ve gaz şikayetinin olmaması için yemeğe çorba, yoğurt ve salata gibi hafif yemeklerle başlanmalı ve yemekler iyice çiğnenerek tüketilmelidir. İftarda içilen çorba hem bir miktar sıvı ihtiyacını karşılar hem de mide doygunluğunu arttırır. Beyne tokluk sinyalinin gitmesini sağlamak ve aşırı yemek yemeyi önlemek için ise ana yemeğe 10-15 dakika bekledikten sonra geçilmelidir.