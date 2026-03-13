Ramazan ayında yiyip içip tatil yapan Melek Mosso'ya tepki yağdı!
Melek Mosso'nun Zanzibar tatilinden yaptığı paylaşımlar, Ramazan ayında yeme-içme görüntülerini paylaşması nedeniyle sosyal medyada tepki çekti; bazı kullanıcılar, Mosso'nun daha önce başörtülü annesiyle sahneye çıktığını hatırlatarak eleştirilerde bulundu.
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Yoğun konser programına kısa bir ara veren Mosso, tatil için Zanzibar'a gitti.
Sosyal medya hesabından tatiline dair kareler paylaşan Mosso'nun paylaşımları kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
"ORUÇ TUTMUYORSAN TUTANA SAYGI DUY"
Mosso'nun tatil sırasında yediği ve içtiği anları paylaşması bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu. Ramazan ayını hatırlatan birçok kullanıcı, ünlü şarkıcının paylaşımlarına tepki gösterdi.
Paylaşımların altına yapılan yorumlarda "Oruç tutmuyorsan tutana saygı duy", "Ne saygı var ne edep" ve "Görgüsüz", "Hiç annenin kızı değilsin" gibi ifadeler yer aldı.