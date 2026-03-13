BIST 13.286
Ramazan ayında yiyip içip tatil yapan Melek Mosso'ya tepki yağdı!

Melek Mosso'nun Zanzibar tatilinden yaptığı paylaşımlar, Ramazan ayında yeme-içme görüntülerini paylaşması nedeniyle sosyal medyada tepki çekti; bazı kullanıcılar, Mosso'nun daha önce başörtülü annesiyle sahneye çıktığını hatırlatarak eleştirilerde bulundu.

Ramazan ayında yiyip içip tatil yapan Melek Mosso'ya tepki yağdı! - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Yoğun konser programına kısa bir ara veren Mosso, tatil için Zanzibar'a gitti.

Ramazan ayında yiyip içip tatil yapan Melek Mosso'ya tepki yağdı! - Resim: 2

Sosyal medya hesabından tatiline dair kareler paylaşan Mosso'nun paylaşımları kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Ramazan ayında yiyip içip tatil yapan Melek Mosso'ya tepki yağdı! - Resim: 3

"ORUÇ TUTMUYORSAN TUTANA SAYGI DUY"
Mosso'nun tatil sırasında yediği ve içtiği anları paylaşması bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu. Ramazan ayını hatırlatan birçok kullanıcı, ünlü şarkıcının paylaşımlarına tepki gösterdi.

Ramazan ayında yiyip içip tatil yapan Melek Mosso'ya tepki yağdı! - Resim: 4

Paylaşımların altına yapılan yorumlarda "Oruç tutmuyorsan tutana saygı duy", "Ne saygı var ne edep" ve "Görgüsüz", "Hiç annenin kızı değilsin" gibi ifadeler yer aldı.

