Ramazan ayında tesettüre girmişti! Gülseren Ceylan'da abonelik sistemine katıldı

Ramazan ayında tesettüre girdiğini açıklayan Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 46 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan, şimdi de Instagram'da abonelik sistemini aktif etti.

Ramazan ayında tesettüre girmişti! Gülseren Ceylan'da abonelik sistemine katıldı - Resim: 1

Ramazan ayında tesettüre girdiğini açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan, şimdi de dijital dünyadaki ticari adımlarıyla gündemde.

Ramazan ayında tesettüre girmişti! Gülseren Ceylan'da abonelik sistemine katıldı - Resim: 2

INSTAGRAM'DA ÜCRETLİK ABONELİK SİSTEMİNİ BAŞLATTI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ceylan, Instagram'ın sunduğu ücretli abonelik sistemini başlattığını duyurdu. 

Ramazan ayında tesettüre girmişti! Gülseren Ceylan'da abonelik sistemine katıldı - Resim: 3

Bu kararla birlikte Ceylan, kendisini takip eden kitleye özel içerikleri sadece belirli bir ücret karşılığında sunacak.

Ramazan ayında tesettüre girmişti! Gülseren Ceylan'da abonelik sistemine katıldı - Resim: 4
