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Ramazan ayında İBB'den içkili şarkılı konser etkinliği: Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Etkinleri alanında ramazanla hiç alakası olmayan ve içinde alkol geçen "Kaç kadeh kırıldı" şarkısının söylenmesi büyük tepki çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Yenikapı'da düzenlediği Ramazan etkinlikleri alanında şarkı söylendi.

Ramazan ayında söylenen 'Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde..' sözlerini barındıran 'unutamadım' şarkısı dinleyenleri şaşkına çevirdi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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