Ramazan ayında en sık yapılan beslenme hataları

Aşırı tuzlu ve yağlı besinlerden uzak durun

Ramazan boyunca sağlıklı olabilmek için yapılması gerekenler kadar ve yapılmaması gerekenler de bulunuyor. Sahurda ve iftarda sıkça yapılan yanlışlardan ilki, çok tuzlu ve yağlı beslenmektir. Özellikle sahurda tüketilen tuzlu ve yağlı besinler susama hissini arttırdığından, bu durum gün boyunca zorlu anlar yaşanmasına neden olmaktadır. Ayrıca yine bu tip gıdaların aşırı tüketimi mide yanması, uyku hali ve kilo artışı gibi birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Diğer yandan tüm hazır gıdaların, damakta tuz tadı bırakmasa da gizli tuz kaynağı oldukları unutulmamalı, hazır gıda tüketimi de belli ölçülerle sınırlanmalıdır.