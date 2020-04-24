Ramazan ayında cinsel ilişki caiz midir işte en çok merak edilen sorular!

Oruçluyken cinsellik düşünmek orucu bozar mı?

Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. amazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256). Oruçta cinsellik düşünmek de orucun sevabını azaltacağı için düşünmemek makbul olandır.



