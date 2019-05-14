Ramazan ayında bitmeyen baş ağrısı problemi bakın neden oluyormuş

Migren, nörolojik, gastrointestinal ve otonom değişikliklerin eşlik ettiği bir baş ağrısı olup, bazı hastalarda semptomsuz ve idiopatik gelişmektedir. Ancak genellikle hormonal ya da çevresel faktörler (stres, besin vb) baş ağrısını tetiklemektedir.