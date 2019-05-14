Ramazan ayında bitmeyen baş ağrısı problemi bakın neden oluyormuş

Ramazan ayında bitmeyen baş ağrısı problemi bakın neden oluyormuş
Migrenli hastaların potansiyel tetikleyicilerinin en çok çikolata, peynir, alkol ve stres olduğunu ifade eden Çetinkaya, Ramazan ayında artan baş ağrılarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyardı.
Migren, nörolojik, gastrointestinal ve otonom değişikliklerin eşlik ettiği bir baş ağrısı olup, bazı hastalarda semptomsuz ve idiopatik gelişmektedir. Ancak genellikle hormonal ya da çevresel faktörler (stres, besin vb) baş ağrısını tetiklemektedir.
Besinler, içerdikleri bazı maddelerin vazokonstriktör veya vazodilatör özelliklerinden dolayı sinir yollarını etkileyerek ağrı oluşturabilmektir. Besinlerde bulunan, baş ağrısından sorumlu kimyasallar; tiramin, histamin ve feniletilamin gibi aminler, monosodyum glutamat, nitrat, nitrit, alkollü içecekler ve kafeindir.
Çikolata, peynir..: Öte yandan migrenli hastalar üzerinde yapılan birçok çalışmada potansiyel tetikleyicilerin en çok çikolata, peynir, alkol ve stres olarak belirlendiğini ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:
Alkol: Şarap, bira gibi fermente içeceklerde biyojen aminler mevcuttur.Fermente alkollü içeceklerdeki histamin ve tiramin gibi aminler; baş ağrısı ve yüzde kızarmalara neden olmaktadırlar. Bu durum; beyaz şaraplara oranlara kırmızı şaraplarda daha yoğun yaşanır.