Rallici Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardı sebebi ise bomba

At binerken videosunu paylaşan Çetinkaya, altına şu notu düştü: “Bugün bir karar aldım ben. Bu kararda, asla 6 yıldır taşımaya çalıştığım başörtüsüne inanmamak veya saygısızlık yok. Bu kadar yapabildim. Aldığım kararı tamamen manevi yaşamak istedim. Hatta imkan olsaydı sessizce. Nasip. Gücüm yetmedi diyelim. Kalbim aynı yerde. Ama o da benimle Allah arasında zaten. Bu süreçte benden güç alanlar olduysa onları istemeden kırdıysam özür.