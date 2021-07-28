Rakam netleşiyor! Emekliye aile yardımında yeni gelişme 1.078 TL'yi bulacak

A Haber'de yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulan teklif listesine göre Memur-Sen; çalışmayan eş için belirlenen aile yardımı gösterge rakamının '2.273'ten '4.000'e, çocuk için belirlenmiş olan halen 6 yaş altında '500', üstünde '250' olan gösterge rakamının da yaş ayrımı yapılmaksızın '1.000'e çıkarılmasını talep ediyor.