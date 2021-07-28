Rakam netleşiyor! Emekliye aile yardımında yeni gelişme 1.078 TL'yi bulacak
Toplu sözleşmede memurların aile yardımına zam ve kapsamının genişletilmesi gündemde... Konfederasyonlar ödemenin eş için 719, çocuk için de yaşa bakılmaksızın 179 liraya çıkarılmasını, emeklilere de verilmesini bekliyor.
Memurların her ay maaşlarıyla birlikte aldığı aile yardımının hem artırılması hem de kapsamının genişletilmesi gündemde...
Memur konfederasyonları, bu yöndeki taleplerini önümüzdeki hafta başlayacak 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin gündemine taşıdı.
A Haber'de yer alan habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulan teklif listesine göre Memur-Sen; çalışmayan eş için belirlenen aile yardımı gösterge rakamının '2.273'ten '4.000'e, çocuk için belirlenmiş olan halen 6 yaş altında '500', üstünde '250' olan gösterge rakamının da yaş ayrımı yapılmaksızın '1.000'e çıkarılmasını talep ediyor.
Bu talep hayata geçerse eş yardımı 408,68 liradan 719,19 liraya, çocuk yardımı da 44,94-89,90 liradan 179,80 liraya yükselecek.