Rahşan Ecevit'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor
DSP Kurucu Genel Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor. Devlet Mezarlığı'nda Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek Rahşan Ecevit'in cenazesi, Ankara'da Kocatepe Camisi'ne getirildi.
Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi ve DSP’nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit’in cenazesi, öğle namazını müteakip Ankara Kocatepe Camii’nden kaldırılarak, Devlet Mezarlığı’nda Bülent Ecevit’in yanına defnedilecek.
Memleketi Giresun'dan toprak gönderildi
Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi. Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün son yolculuğuna uğurlanacak Rahşan Ecevit'in cenazesine katılacaklarını söyledi.
Getirdiğimiz toprağı da mezarına koyacağız
İlçeden aldıkları toprağı, merhum Rahşan Ecevit'in mezarına bırakacaklarını belirten Yılancı, "Eniştemiz olarak gördüğümüz Bülent Ecevit'in mezarına da Şebinkarahisar'dan gönderilen toprak bırakılmıştı. Rahşan Hanım'ın çok sevdiği Şebinkarahisar'dan getirdiğimiz toprağı da mezarına koyacağız." dedi. Yılancı, Şebinkarahisar halkının Rahşan Ecevit'i asla unutmayacağını ifade ederek kendisini her zaman saygı ve minnetle anacaklarını ifade etti.