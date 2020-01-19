Rahşan Ecevit'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor

Getirdiğimiz toprağı da mezarına koyacağız

İlçeden aldıkları toprağı, merhum Rahşan Ecevit'in mezarına bırakacaklarını belirten Yılancı, "Eniştemiz olarak gördüğümüz Bülent Ecevit'in mezarına da Şebinkarahisar'dan gönderilen toprak bırakılmıştı. Rahşan Hanım'ın çok sevdiği Şebinkarahisar'dan getirdiğimiz toprağı da mezarına koyacağız." dedi. Yılancı, Şebinkarahisar halkının Rahşan Ecevit'i asla unutmayacağını ifade ederek kendisini her zaman saygı ve minnetle anacaklarını ifade etti.