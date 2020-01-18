Rahşan Ecevit eşi hastalanana kadar evlerine bulaşık makinesi almadı
Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) 97 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüyle birlikte hayatı merak konusu olan Rahşan Ecevit ile aşırtan ilgili ayrıntılar haberimizde.
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, dün akşam saat 21.00 sıralarında böbrek ve akciğer yetmezliğinden 97 yaşında tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit'in ölümü sonrası hayatı merak konusu oldu. Gazeteci Mehmet Çetingüleç'in 'Rahşan' kitabında Ecevitlerle ilgili ilginç detaylar yeniden gündem oldu.
Rahşan (Aral) ve Bülent Ecevit 1944 yılında İstanbul Robert Kolej'de tanışıp evlenmeye karar verdiklerinde resim ve şiirle dolu bir yaşam hayal etmişlerdi. Ancak şair Ecevit 1957 yılında CHP'den milletvekili seçilince 2001 yılının sonuna kadar sürecek siyasi yolculukları başlamış oldu. Bu yolculukta Rahşan Ecevit, ressam kimliğini bir kenara koyarak, aktif siyasette son derece etkili bir rol üstlendi.
Parti teşkilatları ona bağlıydı. Milletvekili adayları belirlenirken onun sözü geçerli oluyordu. Ona 'Demir Lady' diyenler vardı. Çünkü sezgileriyle hareket ediyor 'tehlikeli gördüğü' kişileri eşinden uzak tutuyordu.
Siyasetteki gücü nedeniyle parti içinde eleştirilmesine rağmen halk ona olan desteğini ismini çocuklarına vererek gösteriyordu.