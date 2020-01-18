Rahşan Ecevit eşi hastalanana kadar evlerine bulaşık makinesi almadı

Rahşan (Aral) ve Bülent Ecevit 1944 yılında İstanbul Robert Kolej'de tanışıp evlenmeye karar verdiklerinde resim ve şiirle dolu bir yaşam hayal etmişlerdi. Ancak şair Ecevit 1957 yılında CHP'den milletvekili seçilince 2001 yılının sonuna kadar sürecek siyasi yolculukları başlamış oldu. Bu yolculukta Rahşan Ecevit, ressam kimliğini bir kenara koyarak, aktif siyasette son derece etkili bir rol üstlendi.