Rahmi Koç ile torunları yemekte görüntülendi! Restoran sahibinden itiraf
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, torunları ile birlikte Sarıyer'deki bir balıkçıda görüntülendi. Rahmi Koç ve torunları oldukça keyifli görünürken, restoran sahibi Kahraman Altun, Rahmi Koç ile ilgili itirafta bulundu.
Koç Holding’in Onursal Başkanı Rahmi Koç, torunları ile birlikte İstanbul Sarıyer’deki Balıkçı Kahraman’a gitti.
Dört torununu da yanına alan Rahmi Koç, 10 yıl önce hayatını kaybeden oğlu Mustafa Koç'un kızları Esra Koç ve Aylin Koç, Ali Koç'un çocukları Leyla Sadberk Koç ve Kerim Rahmi Koç ile birlikte balık keyfi yaptı.
Dede ile torunların aynı sofrada bir araya geldiği buluşmada keyifli anlar yaşanırken, Balıkçı Kahraman’ın işletmecisi Kahraman Altun, iş yerinin bugünkü başarısında Rahmi Koç’un önemli katkıları bulunduğunu dile getirdi.
Restoran sahibinden itiraf
Altun yaptığı açıklamada, Rahmi Koç'un kendisine büyük destek verdiğini ve restoranın ünlenmesinde Koç'un büyük emeğinin olduğunu itiraf etti.