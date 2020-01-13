Rahip efendiye bakın! Mardin Mor Yakup Manastırı'nda PKK'lı saklamış

Sorguları tamamlanan rahip Sefer Bileçen ile üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bileçen, tutuklanırken, üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer 8 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.