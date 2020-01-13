Rahip efendiye bakın! Mardin Mor Yakup Manastırı'nda PKK'lı saklamış
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanan Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen, PKK'lı teröristleri manastırda sakladığı ortaya çıktı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çoğunlukla Süryanilerin yaşadığı Nusaybin‘e bağlı Üçyol ve Üçköy mahallelerine 9 Ocak’ta operasyon düzenledi. Operasyonda Mor Yakup Manastırı‘nın rahibi Sefer Bileçen ve Üçköy muhtarı Joseph Yar‘ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
Sorguları tamamlanan rahip Sefer Bileçen ile üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bileçen, tutuklanırken, üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer 8 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.
Dağdan gelen teröristleri sakladı
İnsansız hava araçlarının; Sefer Bileçen’in, 28 Eylül 2018’de dağ kadrosundan gelen iki teröristi Mor Yakup Manastırı’nda sakladığını tespit ettiği soruşturma dosyasında yer aldı.
İki gün boyunca takip edilen teröristlerin manastırdan 30 Eylül 2018 sabahı çıktıktan sonra kırsala kaçma şüphesi üzerine operasyon başlatıldı. Teröristlerin bulunduğu bölgeler, silahlı insansız hava araçlarıyla bombalandı. Bombardımanda Medya kod adlı terörist E.K. öldürüldü, diğer terörist ise güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.