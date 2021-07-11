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Rahatsızlanıp hastaneye gitti! Manken Tuğçe Aral hayatının şokunu yaşadı

Rahatsızlanıp hastaneye gitti! Manken Tuğçe Aral hayatının şokunu yaşadı

30 yaşındaki manken ve sunucu Tuğçe Aral gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı.

Rahatsızlanıp hastaneye gitti! Manken Tuğçe Aral hayatının şokunu yaşadı

2014 yılında katıldığı Miss Freedom Of Turkey yarışmasında birinci seçilerek kraliçe unvanı alan manken Tuğçe Aral, birkaç gün dinlenmek için Bursa'da bir otele gitti. Aniden rahatsızlanan Aral soluğu özel bir hastanede aldı.

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Rahatsızlanıp hastaneye gitti! Manken Tuğçe Aral hayatının şokunu yaşadı

Hastende korona virüs testi uygulanan güzel manken, kısa bir süre sonra testinin pozitif olduğu bilgisini aldı. 

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Rahatsızlanıp hastaneye gitti! Manken Tuğçe Aral hayatının şokunu yaşadı

Hızlı bir tedaviye başlanan Aral, bir süre sonra hastaneden gelen ikinci haberle şok yaşadı. 

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Rahatsızlanıp hastaneye gitti! Manken Tuğçe Aral hayatının şokunu yaşadı

Testlerde karışıklık olduğu bilgisi verilen Tuğçe Aral, Covid olmadığını test sonucunun negatif olduğunu öğrendi. 

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