Rahatsızlanıp hastaneye gitti! Manken Tuğçe Aral hayatının şokunu yaşadı
30 yaşındaki manken ve sunucu Tuğçe Aral gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı.
2014 yılında katıldığı Miss Freedom Of Turkey yarışmasında birinci seçilerek kraliçe unvanı alan manken Tuğçe Aral, birkaç gün dinlenmek için Bursa'da bir otele gitti. Aniden rahatsızlanan Aral soluğu özel bir hastanede aldı.
Hastende korona virüs testi uygulanan güzel manken, kısa bir süre sonra testinin pozitif olduğu bilgisini aldı.
Hızlı bir tedaviye başlanan Aral, bir süre sonra hastaneden gelen ikinci haberle şok yaşadı.
Testlerde karışıklık olduğu bilgisi verilen Tuğçe Aral, Covid olmadığını test sonucunun negatif olduğunu öğrendi.