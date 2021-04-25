'Rahatsız edici deyip BluTV Yeşilçam'ın Tülin'i Afra Saraçoğlu anlattı: Ben her şeyin farkındaydım
BluTV'nin Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy ve Selin Şekerci'yle başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Oyunculuğa İkinci Şans filmiyle başlayan ve kısa sürede büyük başarı sağlayan 23 yaşındaki Afra Saraçoğlu, BluTV'nin Yeşilçam dizisiyle seyirci karşısına çıktı. Yeni rolüyle büyük beğeni kazanan genç güzel Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu.
‘İkinci Şans’ filmiyle tanındın. Altı sene geçti. Bu kadar başarı bekliyor muydun?
‘Bu kadar’dan kasıt ne (gülüyor)?
Başrollere terfi ettin…
Sanırım kazanımları gözümde çok büyütmüyorum. Oyunculuk yolculuğumda daha doyum noktasına da ulaşmadım. Bu yüzden bana her şey zamanı geldikçe yaşanıyor gibi geliyor. Ama tabii hep hayalini kurduğum isimlerle çalışıyorum; Çağan Irmak’la aynı seti paylaşmak oyunculuk kariyerim için çok önemli bir şey. Ama geçen sürede daha kırılgan bir yapıya sahip oldum.
Neden?
Bu, oyunculukla paralel ilerliyor. Daha duygusallaştım, daha çok hissetmeye ve empati yapmaya başladım. Bir erkek çocuğu gibi daha umursamazken daha nahif ve duygusal oldum.
17 yaşında gelen tanınırlığın getiri ve götürüsü neler oldu?
Şimdi daha iyi ekonomik koşullara sahibim ama bunun yanı sıra özel hayatımdan fedakârlık yapmaya başladım. Özgürlüğün kısıtlanıyor ister istemez. Tanınmış her insanın yaşadığı türden şeyler bunlar.