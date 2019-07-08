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Erdoğan'dan Saraybosna gezisi öncesi S-400'lerle ilgili önemli haberi verdi! Erdoğan gelen tüm S-400'ler burada konuşlanacak dedi Haberin devamı.
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RAFINERI_TURKCEL_5G_MASAUSTU_32SN_PRERO

RAFINERI_TURKCEL_5G_MASAUSTU_32SN_PRERO

RAFINERI_TURKCEL_5G_MASAUSTU_32SN_PRERO

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