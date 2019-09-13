Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan'ın yüzü gözü patlamış! Babası tüm sırları ortaya döktü
Sevgilisi Temel Kankıran'ın tabancayla yüzüne vurup yerde tekmelediği 6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan'ın babası suskunluğunu bozdu. Baba Atilla Kaplakarslan, Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında verdiği detaylar kan dondurdu.
Ceren Kaplakarslan ile annesi sevgilisi tarafından silahlı ve tekmeli saldırı sonucu hastanelik oldu. Gündemin üst sıralarına yerleşen olay sonrası Atilla Kaplakarslan dikkat çeken açıklamalar yaptı. Baba Kaplakarslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Nuray'ın iki kolunu kırıyor"
Kontrolü vardı hastaneye gitmişlerdi. O adını bile anmak istemediğim şahıs hastaneye gidiyor. Hamileliğiyle ilgili bir paylaşımından dolayı. 'Ben daha bizimkilere bile söylemedim' gibi bir bahaneyle tartışma başlatıyor. Nuray devreye girince adam tabancasını çıkarıp Nuray'ın iki kolunu kırıyor. Ceren annesinin üstüne kapaklanıyor.
Anne, kız ve karnındaki 6 aylık çocuğu
Adalete güvenimiz sonsuz avukatlarımız gerekenleri yapıyor. İki kişi değil, 3 kişi var burada. Hamile olduğunu bile bile bunu yapıyorsan bu insanlığa sığmıyor. Bunların durması gerekiyor. Anne, kız ve karnındaki 6 aylık çocuğu.
"Yetiş bu adam bizi öldürüyor"
Saat 20:30 civarı annesi aradı 'Yetiş bu adam bizi öldürüyor' diye. Kendi numarası da değildi. Telefon elinden düştü herhalde. Uzaktan hastanenin adını duyunca gittim.