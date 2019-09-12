Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan tekme ve silahla dövüldü!
Rafet El Roman'ın eski karısı Ceren Kaplakarslan ile annesi sevgilisi tarafından silahlı ve tekmeli saldırı sonucu hastanelik oldu.
1 Eylül akşamı Ataşehir’de meydana gelen olay magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti. Kadına şiddetin arttığı dönemde ünlü mankenin başına gelen korkunç olay şöyle: Sanatçı Rafel El Roman’ın eski eşi olan 6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ile birlikte bebeğinin kontrolü için özel hastaneye gitti.
Bir süre sonra hastaneye, Kaplakarslan’ın sevgilisi Temel Kankıran da geldi. Kontrolün ardından hastaneden çıkıp annesiyle birlikte aracına doğru yürüyen Ceren Kaplakarslan’ın yanına yaklaşan Kankıran, "Seninle konuşmam lazım" dedi.
Başına silah dayadı
İkili beraber yürürken, tartışma çıktı. Tartışma sırasından Temel Kankıran, belindeki tabancayı çekip, Ceren Kaplakarslan’ın başına dayadı. Araya giren yine oyunculuk yapan Nuray Deveci Yeşiltepe, kızını araca bindirdi.
Anne ve kızı yerde tekmeledi
Ancak Temel Kankıran, bu kez de silahın kabzasıyla Yeşiltepe’ye vurdu. Araçtan inen Ceren Kaplakarslan’ın yüzüne de tabancanın kabzasıyla vuran Temel Kankıran, anne ve kızı yerde tekmeledi.