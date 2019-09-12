Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan tekme ve silahla dövüldü!

Anne ve kızı yerde tekmeledi

Ancak Temel Kankıran, bu kez de silahın kabzasıyla Yeşiltepe’ye vurdu. Araçtan inen Ceren Kaplakarslan’ın yüzüne de tabancanın kabzasıyla vuran Temel Kankıran, anne ve kızı yerde tekmeledi.