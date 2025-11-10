Rafet El Roman konserinde bir ilk! Hem şarkı söylediler hem dans ettiler...
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, geçtiğimiz akşam Ataşehir'deki konserinde sahneyi adeta büyüledi. Güçlü sesi ve sahne enerjisiyle hayranlarını coşturan El Roman, konser boyunca sürprizlerle dolu anlar yaşattı. Bir hayranını sahneye çağıran El Roman, onunla birlikte dans ederek şarkı söyledi.
Ünlü pop sanatçısı Rafet El Roman, 9 Kasım 2025 akşamı İstanbul Ataşehir'deki mekanında verdiği konserde hayranlarını mest etti. Güçlü vokali ve enerjik sahne performansıyla geceye damga vuran El Roman, eski ve yeni hit şarkılarını seslendirerek izleyicileri coşturdu.
Konserin en unutulmaz anı, Rafet El Roman'ın bir kadın hayranını sahneye davet etmesiyle yaşandı. Birlikte düet yapan ikili, dans ederek şarkı söyledi. Bu samimi jest, sosyal medyada hızla viral olurken, "Rafet El Roman hayranıyla dans" aramaları patlama yaptı.
Rafet El Roman, gece boyunca sevenleriyle sohbet ederek alkışları topladı.
Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen Rafet El Roman, kızı Su Roman ile çektiği klipte kıyafetlere müdahale ettiğini açıklamıştı.