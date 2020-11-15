Rafet El Roman isyan etti: Ne sübyancılığım kalıyor ne sapıklığım
Şarkıcı Rafet El Roman kadın arkadaşıyla görüntülenince hemen açıklama yaptı. Hakkında yazılanlara ise şarkıcı ateş püskürdü.
Mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rafet El Roman, "Ayber Hanım benim avukatım. Ticari işlerime bakıyor" dedi.
114
52 yaşındaki şarkıcı, "Tanıştırmayınca ve isim vermeyince yanlış yazılıyor. '20 yaşında genç sevgilisiyle yakalandı' diye yazılınca sosyal medyada insanlar bana demediklerini bırakmıyorlar." diye konuştu.
214
Sosyal medyada yazılanlara isyan eden şarkıcı "Artık sübyancı mı olmuyorum, sapık mı olmuyorum" şeklinde konuştu.
314
Boşandığı eski eşi Ceren Kaplakarslan'ın babası Atilla Kaplakarslan'ın açtığı 1 TL'lik tazminat davasının hatırlatılması üzerine Roman, davaya Ayber Hanım'ın bakmadığını ve bu konuların eskidiğini belirterek, bu yönde soru sorulmaması konusunda ricada bulundu.
414