Rafet El Roman eski eşi Tuğba Altıntop 'çok acı çektim' diyerek itiraf etti
Rafet El Roman'ın eski eşi şarkıcı Tuğba Altıntop'un geçtiğimiz gün gazetecilerine yaptığı itiraf magazin gündeminde olay oldu.
Zorlu AVM'de yakın arkadaşı ile akşam yemeği yiyen Tuba Altıntop, ayaküstü gazetecilere poz verip sohbet etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altıntop şaşırtan itirafta bulundu.
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Şarkıcı, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Onurcan Özcan’ın bir şarkısını okuduğunu ve yakın zamanda klibiyle birlikte yayınlayacağını söyledi.
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Altıntop, ”Pandemi sürecinde çok güzel bir şarkı aldım. Şarkının sözleri rahmetli Onurcan Özcan ait bir şarkı. Tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bomba gibi geliyorum” dedi.
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Eski eşi Rafet El Roman dan destek aldınız mı? sorusuna samimi bir şekilde cevap veren Altıntop,” Şarkıyı ilk beğendiğimde ona gönderdim. Yorumlarını bana iletti. Moral motivasyon desteği oldu” dedi.
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