Rafet El Roman aşka kapılarını kapattı mı? İşte konser sonrası açıklama...
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, Kıbrıs’ta verdiği konserin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aşk ve evlilikle ilgili yöneltilen sorulara verdiği samimi cevaplar kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.
Konser çıkışında kendisine yöneltilen, “Aşka ve evliliğe tövbe ettiniz mi, yeniden evlenir misiniz?” sorusuna içtenlikle karşılık verdi.
Ünlü sanatçı, ilişkilerinde kırıcı olmamaya özen gösterdiğini belirterek, ayrılıklardan sonra da saygıyı korumaya çalıştığını dile getirdi.
Konser çıkışında kendisine yöneltilen, “Aşka ve evliliğe tövbe ettiniz mi, yeniden evlenir misiniz?” sorusuna içtenlikle karşılık veren Rafet El Roman, şu ifadeleri kullandı:“Ne aşka ne de evliliğe tövbe ettim. Ben isyankâr biri değilim. Hayatı akışına bırakırım. Olmuyorsa da ‘nasip böyleymiş’ derim.”
El Roman, “Ayrıldığım insanlarla düzgün ilişkiler kurmaya, mümkünse dost kalmaya çalışırım” sözleriyle dikkat çekti.