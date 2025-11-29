BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  SPOR

Rafa Silva krizinde yeni gelişme! Portekiz'den yayılan haber Beşiktaş'ı çıldırttı

Rafa Silva krizinde yeni gelişme! Portekiz'den yayılan haber Beşiktaş'ı çıldırttı

Portekiz basınında yer alan "Rafa Silva'nın bonservisi 5 milyon euroya düştü" haberleri Beşiktaş tarafından sert bir dille yalanlandı. Başkan Serdal Adalı, "Rafa Silva'nın davranışlarını kabul etmiyoruz. Bonservisini getirmeden kimse bu kulüpten gidemez. Gerekirse yıllık 9 milyon euroyu öder, kadro dışında bekletiriz" dedi.

Abone ol

Siyah-beyazlı takımda Rafa Silva krizi hız kesmeden devam ederken Portekiz basınında çıkan "Bonservisi 15 milyondan 5 milyon euroya indi, oyuncu bedelsiz ayrılmak istiyor" iddiaları siyah-beyazlı kulüpte büyük rahatsızlık ortamı oluşturdu.

Kulüp yetkilileri haberleri kesin bir dille yalanlayarak, "Rafa için belirlenen rakam nettir, pazarlığı yoktur" açıklamasını yaptı.

SERDAL ADALI: BONSEVERİSİNİ GETİRMEYEN GİDEMEZ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, iddialara karşı en sert tavrı koyan isim olduğu öğrenildi. Adalı'nın ifadeleri, "Rafa Silva'nın davranışlarını kabul etmiyoruz. Bonservisini getirmeden kimse bu kulüpten gidemez. Gerekirse yıllık 9 milyon euroyu öder, kadro dışında bekletiriz" şeklinde aktarıldı.

"5 MİLYON EURO İDDİASI TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Siyah-beyazlı yönetim, Portekiz'de yayılan haberleri "tamamen gerçek dışı" olarak değerlendirdi. Rafa Silva'nın bonservissiz ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı da vurgulandı.

KRİZ YUMUŞUYOR

Çıkan kriz sonrası bir süre bireysel çalışan Portekizli yıldızın, teknik heyetin davetiyle yeniden takımla çalışmaya sıcak baktığı belirtildi. Yönetim, Rafa'nın bu yaklaşımını olumlu karşılarken dış basındaki manipülasyonlara karşı temkinli davranmayı sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni düzenleme Meclis'e sunuldu! Fahiş fiyata yargı ayarı!
Yeni düzenleme Meclis'e sunuldu! Fahiş fiyata yargı ayarı!
İzmir'de ağustos ayında başlayan planlı su kesintileri aralıkta da devam edecek
İzmir'de ağustos ayında başlayan planlı su kesintileri aralıkta da devam edecek
CHP 39. Olağan Kurultayı ikinci gün çalışmaları! Özgür Özel eşi Didem Özel ile geldi
CHP 39. Olağan Kurultayı ikinci gün çalışmaları! Özgür Özel eşi Didem Özel ile geldi
Kılıçdaroğlu CHP yönetimine mesaj gönderdi! "Hodri meydan" dedi
Kılıçdaroğlu CHP yönetimine mesaj gönderdi! "Hodri meydan" dedi
Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi planı! İlk 11’ini belirledi
Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi planı! İlk 11’ini belirledi
'C7K' soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
'C7K' soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı
İller bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı! MSB Bakan Yardımcılığına ise o isim...
İller bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı! MSB Bakan Yardımcılığına ise o isim...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
ABD basınından çarpıcı iddia: Trump ile Maduro görüştü
ABD basınından çarpıcı iddia: Trump ile Maduro görüştü
Asgari ücret için masadaki zam aralığı! 1 hafta kala belli oldu
Asgari ücret için masadaki zam aralığı! 1 hafta kala belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre'ye konuk olacak
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre'ye konuk olacak
Çocuklarla geçmeyen kurdeşenin altında farklı nedenler olabilir! Masum bir kaşıntı deyip geçmeyin
Çocuklarla geçmeyen kurdeşenin altında farklı nedenler olabilir! Masum bir kaşıntı deyip geçmeyin