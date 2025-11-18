BIST 10.747
Rafa Silva için bomba transfer iddiası! Süper Lig devine haber gönderdi

Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini açıklayan Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın flaş bir hamle yaptığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi patlak verdi. Bir süredir takımla antrenmanlara bile çıkmayan Portekizli oyuncunun Galatasaray'a haber gönderdiği iddia edildi.

Gazeteci Serhat Ulueren, Rafa Silva'nın Galatasaray'a haber yollayarak sarı-kırmızılılarda forma giymek istediğini söylediğini ifade etti. Canlı yayında kullandığı bu ifadeler sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

Ortaya atılan bu iddianın ardından siyah-beyazlıların Rafa Silva hakkındaki tutumu da ortaya çıktı.

Beşiktaş yönetimi ne pahasına olursa olsun Rafa Silva'yı Türkiye'den hiçbir takıma göndermeme kararı aldı.

