Rafa Silva durmuyor! Beşiktaş taraftarını yine çıldırttı

Beşiktaş'ta ayrılığı tartışılan Rafa Silva'nın, Antalya kampında bir kez daha takım antrenmanında yer almadığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin ise resmi bir teklif gelmeden ve tatmin edici bir bonservis bedeli oluşmadan oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken Rafa Silva cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Takımdan ayrılmak istediği konuşulan Portekizli oyuncunun, dün yapılan antrenmanda da yer almadığı belirtildi.

ANTRENMANDA YOK, SAHA KENARINDA ÇALIŞTI

Haberde yer alan bilgiye göre Rafa Silva, takım çalışmasına katılmadı. Portekizli yıldızın saha kenarında topla kısa bir çalışma yaptığı, zaman zaman ise topun üzerine oturarak etrafı izlediği kaydedildi.

YÖNETİMDEN NET MESAJ: İYİ TEKLİF OLMADAN GİTMEZ

Rafa Silva için şu ana kadar kulübe resmi bir teklif gelmediği belirtilirken, Beşiktaş yönetiminin de iyi bir bonservis bedeli olmadan oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi. Rafa Silva bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta 5 gol ve 3 asist üretti.